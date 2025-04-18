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Родителям рассказали, как диагностировать анемию у ребенка

Врач Прохоренко: анализ крови поможет диагностировать анемию у ребенка
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Анализ крови является единственным действенным способом диагностировать анемию у ребенка. Об этом kp.ru рассказал педиатр Антон Прохоренко.

Так, к обязательным он отнес общий анализ крови. Кроме того, можно сделать биохимический анализ крови на ферритин, который является главным показателем запаса железа в организме. Врач уточнил, что при железодефицитной анемии он снижен.

«Однако есть особенность. Концентрация ферритина повышается на фоне любого воспаления, тем самым маскируя дефицит железа, поэтому важно оценить и другие показатели обмена железа: сывороточное железо, трансферрин, общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС)», — добавил Прохоренко.

До этого Антон Прохоренко говорил, что изменения кожи и состояния волос могут сигнализировать о дефиците железа у ребенка. По его словам, при анемии дети могут становиться вялыми и плаксивыми, жаловаться на головные боли, головокружения и шум в ушах. На фоне нарушений в работе желудочно-кишечного тракта у них могут возникать тошнота, рвота, запоры или диарея, а также желание съесть что-то несъедобное, например, мел, глину или землю.

Ранее врач рассказал о профилактике анемии у детей.

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