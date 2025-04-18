Врач рассказал о профилактике анемии у детей

Питание является основой профилактики анемии у детей, они должны регулярно получать железо с едой. Об этом kp.ru рассказал педиатр Антон Прохоренко.

«Главные его источники — это мясо и печень. На втором месте: яйца (особенно желток), морепродукты (мидии, устрицы, креветки, рыба), а также гречка, бобовые, гранаты, зелень (шпинат, укроп, петрушка). Но из растительных продуктов железо усваивается хуже (примерно 2-5% от общего количества в продукте) из-за наличия фитиновой кислоты и фосфатов, которые связывают железо и мешают его усвоению», — уточнил эксперт.

При этом в случае, если у ребенка уже есть дефицит железа, питание не поможет это исправить, подчеркнул Прохоренко. По его словам, не помогут ни витамины, ни гематоген, ни свекла, ни яблоки, ни гранаты или гречка. Он подчеркнул, что в этом случае важно как можно быстрее обратиться к педиатру для назначения терапии.

До этого Антон Прохоренко говорил, что изменения кожи и состояния волос могут сигнализировать о дефиците железа у ребенка. По его словам, при анемии дети могут становиться вялыми и плаксивыми, жаловаться на головные боли, головокружения и шум в ушах.

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