Учительница российской школы-интерната издевалась над воспитанницей и попала под суд

В Чувашии будут судить учительницу школы-интерната, издевавшуюся над девочкой

В Чувашии бывшую учительницу школы-интерната для детей с ОВЗ будут судить за издевательства над воспитанницей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, в декабре 2024 года педагог, исполняя обязанности классного руководителя восьмого класса школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), применяла недопустимые методы воздействия к одной из воспитанниц. В ходе учебного процесса обвиняемая допускала жестокое обращение, оказывая на подростка физическое и психологическое давление.

Следствие располагает доказательной базой, включающей свидетельские показания и видеоматериалы, которые подтверждают факты противоправных действий. Уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Подмосковье мальчик ударил учительницу молотком по голове на уроке.