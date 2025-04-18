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Россиянин сжег иномарку знакомого, отомстив ему за другие музыкальные предпочтения

В Кузбассе мужчина сжег иномарку знакомого, отомстив ему за спор о музыке
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МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемеровской области мужчина сжег машину знакомого, отомстив ему за спор. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

Инцидент произошел в Прокопьевске в ноябре 2024 года. В отдел МВД «Зенковский» обратился владелец авто «Тойота Королла», заявив, что неизвестные подожгли его машину. Экспертиза подтвердила слова заявителя. Через некоторое время в деле появился подозреваемый, которым оказался знакомый потерпевшего.

Следователи установили, что до ЧП потерпевший и обвиняемый во время застолья у общего друга поспорили о музыкальных предпочтениях. Один из мужчин, не довольный исходом обсуждения, решил отомстить оппоненту, испортив его имущество.

«Он спланировал поджог, а после совершения преступления утопил в реке одежду, канистру и другие вещественные доказательства. Однако меры конспирации не помогли ему уйти от уголовной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе полиции.

В результате поджога автомобиль был уничтожен полностью, сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

В ближайшее время дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ рассмотрит суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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