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Синоптик: в выходные Москва побьет сразу два температурных рекорда

Синоптик Позднякова: в выходные Москва побьет рекорды тепла 1973 и 1995 годов
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Жителей и гостей столицы в предстоящие выходные ждет очень теплая погода. Будут побиты сразу два температурных рекорда – 1973 и 1995 годов, сообщила RT главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Температура воздуха в Москве растет ежедневно, и к субботе, 19 апреля, достигнет рекордных значений. Ожидается от +23 до +25 градусов в дневные часы, тогда как рекордное значение до сих пор оставалось на уровне +23,6 – такую температуру зафиксировали в 1973 году, отметила синоптик.

Также возможно, что будет побит и рекорд 20 апреля – в 1995 году воздух в столице в этот день прогрелся до +24 градусов.

Что касается возвращения холодов и снега, то такие погодные капризы могут произойти когда угодно – и в мае, и в июне, предупредила Позднякова.

«Но пока модели не дают столь кардинальных перемен вплоть до 1 мая включительно. Будем жить спокойно», — заключила она.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в ближайшие дни температура воздуха в центре европейской части России достигнет июньских значений. По его словам, к потеплению приведут солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс.

Ранее москвичам напомнили правила безопасности при жаркой погоде.

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