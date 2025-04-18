Петербуржец обстрелял мужчину во время пьяной уличной ссоры

В Петербурге мужчина обстрелял оппонента во время уличной ссоры

В Петербурге местный житель устроил стрельбу во время пьяного конфликта на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 16 апреля — в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе на улице Мира. Прибывшие на место полицейские обнаружили 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который рассказал, что между ним и другим человеком возникла ссора. В ходе конфликта неизвестный выстрелил в него из аэрозольного устройства и скрылся.

Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 42-летний местный житель. При задержании у мужчины изъяли аэрозольное устройство «Премьер 4». Сейчас задержанный находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный россиянин украл у знакомого ружье и обстрелял прохожего.