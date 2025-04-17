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Пьяный россиянин украл у знакомого ружье и обстрелял прохожего

Во Владимирской области пьяный мужчина обстрелял из ружья прохожего
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Петушках будут судить местного жителя, который украл у пьяного приятеля охотничье ружье, затеял ссору с прохожим и выстрелил ему в ноги. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

Обвиняемый распивал спиртное в компании своего приятеля. Когда нетрезвый хозяин заснул, гость нашел в одной из комнат двуствольное гладкоствольное огнестрельное ружье «ИЖ-54». Мужчина украл оружие и патроны и скрылся.

По дороге домой, обвиняемый устроил ссору со случайным прохожим. Велел ему бежать и выстрелил мужчине по ногам. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Обвиняемый отказался признавать свою вину, заявив, что забрал ружье у своего знакомого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и унес его с собой, чтобы тот не навредил окружающим.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области ссора в автобусе закончилась стрельбой. В ходе конфликта один из его участников достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо 65-летнему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него химический ожог глаз. Мужчине оказали необходимую помощь и отпустили.

Ранее россиянин, «ради забавы» обстрелявший детский сад, получил срок.

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