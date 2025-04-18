В Москве задержали торговцев по делу о продаже некачественных лекарств

Торговцы некачественными и незарегистрированными лекарствами задержаны в Москве, изъяты препараты на 100 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает РИА Новости.

В ходе расследования выяснилось, что в июле 2024 года фигуранты дела вступили в сговор с целью сбыта незарегистрированных лекарств. Продукцию закупали за рубежом и продавали на территории России.

«Обвиняемые из числа сотрудников одной из столичных фармацевтических фирм незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на сумму свыше 250 тысяч рублей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», — заявила Иванова.

По ее словам, по факту инцидента было возбуждено дело по статье о сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенном в крупном размере. Правоохранители провели обыски в жилье задержанных, а также в аптеках и на складах.

Руководитель столичного управления СК добавила, что у фигурантов дела изъяли гаджеты и денежные средства на сумму около 3 млн рублей. Всего по данному делу проходят 14 человек, им было предъявлено обвинение.

До этого сообщалось, что в Калининграде бывший заместитель министра здравоохранения и главврач детской поликлиники обвиняются в мошенничестве на миллион рублей.

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