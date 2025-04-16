Россияне рассказали, какую угрозу видят в искусственном интеллекте

Более четверти опрошенных россиян — 27% — видят угрозу в искусственном интеллекте (ИИ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

51% респондентов уверены, что ИИ упрощает жизнь и повышает уровень безопасности. 14% относятся к инновациям нейтрально, а 8% затруднились ответить на вопрос.

31% опрошенных признались, что боятся потерять работу из-за динамичного развития ИИ. Чаще всего о таком страхе заявляли люди творческих профессий: дизайнеры, журналисты и PR-специалисты. 26% отметили, что опасаются кибермошенников, которые применяют нейросети. В частности, практически каждый пятый из данной группы респондентов столкнулся со злоумышленниками, которые использовали ИИ. Речь идет о дипфейках с использованием голоса и изображения. 18% опрошенных признались, что испытывают тревожность из-за чрезмерного проникновения ИИ в повседневную жизнь. По их мнению, технологии нарушают приватность и неприкосновенность частной жизни, чем провоцируют стресс. 13% из этой группы респондентов даже обращались к психологу из-за данной проблемы.

Позитивнее всего к ИИ-технологиям относятся жители городов-миллионников в возрасте от 25 до 40 лет. Эта группа респондентов чаще всего имеет высшее или неоконченное высшее образование и работает в областях, связанных с IT, финансами, медициной и образованием. Негативно об искусственном интеллекте высказываются респонденты, проживающие в городах с населением до 500 тыс. человек в возрасте от 45 до 60 лет. Они имеют преимущественно неоконченное высшее или средне-специальное образование, а работают в сфере торговли.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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