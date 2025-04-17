Бывший первый замгубернатора Курской области не признал вину

Бывший первый заместитель экс-губернатора Курской области Алексей Дедов не признал вину по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Все сооружения были построены. Я работал честно, скрываться не планировал. Прошу избрать мне домашний арест», — заявил Дедов.

Как сообщил адвокат, вина его подзащитного не подтверждена материалами дела, на фоне чего он также попросил избрать Дедову домашний арест.

«Показания некоего свидетеля о том, что мой подзащитный брал «откаты» в размере 15%, не подтверждают его вины», — указал защитник.

Накануне сообщалось, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений.

По данным следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, в которую входили руководители АО «Корпорация развития Курской области», а также некоторых коммерческих фирм.

Как уточнили в МВД, средства, которые предназначались для строительства фортификаций на границе с Украиной, были похищены через фиктивные подряды.

Ранее стало известно, что в Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвиняют в мошенничестве.