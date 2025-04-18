В Краснодарском крае арестовали иностранца по обвинению в подготовке теракта

Мужчину, задержанного в Краснодарском крае по обвинению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, арестовали до конца весны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, под стражей оказался гражданин Белоруссии. Иностранец планировал устроить взрыв в Новороссийске, который способствовал бы срыву переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса.

«Он арестован до 28 мая 2025 года», — рассказал источник.

18 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила о задержании иностранного гражданина, готовившего теракт в интересах Службы безопасности Украины. В ведомстве отметили, что молодой человек 2000 года рождения был завербован в конце прошлого года. По заданию украинских спецслужб он собирал информацию о российских войсках и Черноморском флоте.

Кроме того, мужчина собирался устроить взрыв в одном из зданий в Новороссийске. Для этого белорус извлек из тайника самодельную бомбу весом 2,5 кг, но сотрудники ФСБ РФ задержали его до того, как он исполнил задуманное.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело, при этом во время допроса он признал свою вину.

Ранее в сети появилось видео с задержанием планировавшего теракт иностранца в Краснодарском крае.