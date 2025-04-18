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Опубликованы кадры задержания готовившего теракт иностранца в Краснодарском крае

Задержание готовившего теракт иностранца в Краснодарском крае засняли на видео

Момент задержания иностранного гражданина в Краснодарском крае, обвиняемого в подготовке теракта по заданию украинских специальных служб, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

На записи видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ врываются в квартиру к мужчине и надевают на него наручники.

О задержании иностранца в Краснодарском крае стало известно утром 18 апреля. По данным ФСБ РФ, Служба безопасности Украины завербовала молодого человека 2000 года рождения в декабре прошлого года. Тогда он начал собирать разведывательные данные о российских войсках и Черноморском флоте, а впоследствии куратор поручил ему устроить террористический акт в Новороссийске.

Иностранец планировал взорвать одно из зданий в городе и с этой целью извлек из тайника самодельную бомбу, вес которой составлял 2,5 кг. Однако осуществить задуманное мужчина не успел, его взяли под стражу.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Как рассказали в силовых структурах, на допросе он признал свою вину.

Ранее в РФ задержали украинца, готовившего теракт против депутата.

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