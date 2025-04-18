Спасение провалившегося под лед рыбака госавтоинспекторами попало на видео

В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции спасли пожилого рыбака, который провалился под лед. Об этом сообщает «МВД Медиа», публикуя кадры спасательной операции.

Инцидент произошел в Завьяловском районе, на водоеме СНТ «Нефтяник». Тонущего мужчину заметили местные жители, они же обратились к сотрудникам полиции — старшему лейтенанту полиции Андрею Чернову и лейтенанту полиции Денису Грязеву, которые несли службу в этом районе. Один из жителей довез на полноприводном автомобиле правоохранителей до места ЧП, после чего сотрудники МВД с помощью подручных средств спасли рыбака. Они аккуратно подползли по тонкому льду к полынье, и, используя тонкий ствол молодого дерева, вытащили пострадавшего. Им оказался 68-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что много раз ходил по этому пруду, в том числе по неокрепшему льду. Но в этот раз удача оказалась не на его стороне. Рыбак поблагодарил сотрудников полиции за спасение и отметил, что без них бы он не выбрался.

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