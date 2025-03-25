В Подмосковье мужчина гулял с собакой на озере и потерял сознание

Спасатели помогли 36-летнему мужчине, который гулял по льду озера Сенеж с собакой и потерял сознание. Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили, как в нескольких сотнях метров от берега озера на лед упал мужчина, гулявший с собакой. Подняться самостоятельно пострадавший не смог, прибывшие спасатели погрузили его на специальный щит, доставили на берег и передали бригаде медиков скорой помощи.

Подробности о состоянии 36-летнего пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних. Подростки смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей. Мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.

Ранее прохожий спас провалившегося под лед школьника в Ленинградской области.