В Госдуме резко ответили на скандальное обращение демографа к россиянкам

Заявление директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, призвавшего россиянок «не раздвигать ноги» до свадьбы — это хамское и некорректное высказывание, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с 360.ru она назвала это позицией женоненавистников.

«Возмущена развязным и, более того, чрезвычайно хамским, на мой взгляд, тоном этого господина. Как говорят эксперты, «в фоновом режиме» он фактически выразил позицию женоненавистников», — подчеркнула депутат.

Она призвала обратить внимание на такие проблемы, как «повальная безотцовщина», отметив, что главная причина этого – недостаток внимания мальчиков к основной черте мужественности – ответственности. Это становится основой для пьянства, разводов, поэтому поход в ЗАГС и регистрация брака – не панацея для решения проблем, пояснила Останина.

«Нам нужно исцелять все общество, в целом», — заключила парламентарий.

Напомним, демограф Ткаченко выступая в радиоэфире, призвал россиянок «не раздвигать ноги перед кем попало», пока брак официально не зарегистрирован. После этого Ткаченко назвали «фиктивным демографом», а его высказывание вредным «хайпом» и «хамством» по отношению к женщинам и девушкам. Сам он заявил, что критики просто не дружат с логикой, историей и естеством, а он — не девиантолог. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали снимать «нескучные фильмы» для повышения рождаемости.