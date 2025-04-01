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Названы факторы, которые ускорят процесс похудения

Pravda.Ru: кардиотренировки помогут ускорить процесс похудения
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Завтрак, богатый белком, будет способствовать ускоренному снижению веса, поскольку усилит чувство сытости и позволит избежать перекусов в течение дня. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, стоит включать в рацион больше острых продуктов, которые снизят аппетит. Помимо этого, для активного обмена веществ они рекомендуют пить больше воды и выполнять кардиотренировки минимум три раза в неделю. Кроме того, важны и силовые тренировки, потому что наращивание мышечной массы увеличит скорость метаболизма в состоянии покоя. К важным факторам эксперты отнесли сон — спать нужно не менее семи-восьми часов.

«Короткие активные перерывы в течение дня также могут помочь ускорить обмен веществ. Вставайте, потягивайтесь или попрыгайте на месте в течение пяти минут каждый час. Это помогает поддерживать сжигание калорий в течение дня, даже если вы сидите за рабочим столом», — добавили в сообщении.

Диетолог, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова до этого говорила, что греческий йогурт стоит включать в свой рацион питания, чтобы похудеть. По ее словам, он поможет улучшить пищеварение, усваивание витаминов и укрепить иммунитет.

Ранее тренер рассказала, какая привычка поможет похудеть без усилий.

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