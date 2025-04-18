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Россиянам рассказали о пользе лаврового листа для стирки

Pravda.Ru: лавровый лист улучшит качество стирки
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Depositphotos

Лавровый лист может улучшить качество стирки, если добавить его в барабан стиральной машины. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они пояснили, что он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами и при стирке выделяет активные компоненты в воду. Это позволяет эффективно уничтожать бактерии и грибок на одежде и сделать их чище. Помимо этого, лавровый лист представляет собой натуральный дезодорант, который устраняет стойкие запахи, в том числе сырости и пота. Он также очистит внутренние поверхности барабана.

«Просто бросьте несколько листиков лавра в барабан перед стиркой. Если стираете деликатные вещи, лучше использовать мешочек для стирки — это защитит ткань от возможного трения о листья», — добавили в сообщении.

Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова до этого рассказала «Газете.Ru», что часто загрязнения, с которыми мы сталкиваемся на улице, являются многокомпонентными: следы машинного масла, грязь или глина, реагенты. В связи с этим такие пятна бывает трудно отстирать, особенно с первого раза. По ее словам, в первую очередь нужно избавиться от грязи (глины и земли) на волокнах ткани механически.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя использовать шампунь для стирки в стиральной машине.

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