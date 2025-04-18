«Возникнут инфаркты и инсульты»: врач предупредила об опасности ночных приемов пищи

Ночные приемы пищи могут повысить уровень сахара в крови, а также привести к развитию сосудистой катастрофы и внутреннего кровотечения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, скачки сахара в крови негативно влияют на инсулиновую систему и поджелудочную железу, что в дальнейшем грозит панкреатитом, сахарным диабетом и не только.

«Ночью ЖКТ отдыхает и не вырабатывает достаточного количества ферментов для переваривания. Следовательно, еда буквально гниет. Особенно опасно в таком случае употреблять жирную и белковую пищу. Это приводит к повышению липидов (жиров. — Прим. ред.) в крови и атеросклерозу, из-за чего может возникнуть сосудистая катастрофа: инфаркты и инсульты», — предупредила Мухина.

Она подчеркнула, что ночью желудок должен быть пустым, потому что иначе орган может вылезти в грудную полость и образовать грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Такое явление может привести к внутренним кровотечениям.

Исследование «Х5 Клуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина (45%) россиян не отказывают себе в ночных перекусах. Большинство предпочитает ночью сладкое и запивать его чаем (50%), при этом всего треть опрошенных мучается угрызениями совести от этого, а треть — ест ночью на фоне стресса.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать готовую еду.