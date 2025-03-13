Половина россиян признались, что едят по ночам

Почти половина (45%) россиян не отказывают себе в ночных перекусах. Большинство предпочитает ночью сладкое и запивать его чаем (50%), при этом всего треть опрошенных мучается угрызениями совести от этого, а треть — ест ночью на фоне стресса. Это показало исследование «Х5 Клуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно проведенному исследованию, 45% опрошенных едят по ночам несколько раз в неделю или почти ежедневно. При этом 28% делают это лишь в особых случаях, а 27% — избегает ночной еды вовсе. Наиболее популярное время для ночных перекусов — с полуночи до двух ночи (46%), за ним следуют приемы пищи до полуночи (40%) и ранние утренние часы (2:00–4:00), когда едят 14% респондентов (был возможен выбор нескольких ответов). Подавляющее большинство (92%) предпочитает не готовить еду специально, а брать то, что есть под рукой. Лишь 9% респондентов заранее готовят себе ночной перекус, а еще 9% — использует круглосуточную доставку.

Среди самых популярных категорий «ночных» продуктов: сладкое (50%), молочные продукты (44%), а также домашняя еда (36%). Примечательно, что опрошенные отдают свое предпочтение фруктам (36%) намного больше, чем бутербродам (2,8%). Чаще всего ночные трапезы сопровождаются чаем (50%), водой (36,1%), а реже всего к ночному приему пищи добавляют кофе (14,8%), газированные напитки (13%) или алкоголь (7,4%, был возможен выбор нескольких вариантов).

С 22:00 до 00:00 в магазинах покупатели отдают в это время предпочтение энергетикам, сахару, яйцам и пиву. Также большой спрос в это время на фрукты: возглавляют рейтинг бананы, цитрусовые и яблоки. А в доставке люди заказывают не только фрукты, но и овощи — картофель, лук и белокочанную капусту.

После полуночи и до шести утра у покупателей остаются в приоритете энергетики, бананы и мандарины. При этом повышается спрос на готовую выпечку, лапшу быстрого приготовления и кофе Американо. А с помощью доставки россияне продолжают покупать сахар, фрукты, овощи, яйца и молоко. Также ночью часто заказывают растворимый кофе, шоколадные батончики, пирожные и замороженные полуфабрикаты.

Опрос также показал, что для большинства ночная еда не связана с эмоциями: 45% респондентов объясняют ее исключительно чувством голода, еще 27% заявили, что не видят эмоциональной связи с ночными приемами пищи. При этом 26% опрошенных отмечают, что ночная еда помогает справиться с бессонницей, 14% видят в ней способ снятия стресса, а 28%, напротив, испытывают еще больший стресс от ночных перекусов (был возможен выбор нескольких ответов).

Большинство опрошенных не пробовали бороться с перекусами ночью и вовсе не считает это проблемой (68%), тогда как 33% хотели бы избавиться от этой привычки, а 3% из них — победили ее. Угрызениями совести от ночных перекусов страдают 42% опрошенных, 14% из них постоянно сожалеют о съеденном, а вот 58% совсем не переживают на этот счет.

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