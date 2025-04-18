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Москвичам рассказали, когда ждать снижения цен на клубнику

Специалист Бугорский: в Москве в ближайшее время снизятся цены на клубнику
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Pexels

В ближайшее время в Москве ожидается снижение цен на клубнику. Об этом «Москве 24» рассказал директор Ягодного союза Игорь Бугорский.

По его словам, ягода уже поступила на столичные прилавки, ее можно купить за 600–800 рублей. При этом средняя оптовая цена на нее в течение сезона будет составлять примерно 500 рублей за кг.

«Цены, наверное, будут плюс-минус сопоставимы с уровнем цен прошлого года», — уточнил Бугорский.

Эксперт добавил, что поставки клубники будут осуществлять как из южных регионов России, так и из других стран — Греции и Турции. Помимо этого, можно будет купить ягоды, которые вырастили в Московской, Тверской и Ярославской областях, а также в северных регионах России.

Ученые из Государственного университета Сан-Диего до этого установили, что потребление клубники повышает общую антиоксидантную защиту организма и улучшает эпизодическую память. В исследовании приняли участие взрослые люди в возрасте старше 65 лет с лишним весом и ожирением (индекс массы тела от 25 до 40 кг/м²).

Ранее была названа ягода, замедляющая старение мозга после 60 лет.

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