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Названа ягода, замедляющая старение мозга после 60 лет

NutriRes: черника замедляет снижение умственных функций после 60 лет
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Freepik.com

Черника снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает кровообращение в мозге, снижая риск развития когнитивных нарушений у пожилых. К такому выводу пришли ученые из лаборатории Wiener Kinderstudien Lab при Венском университете. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Research (NutriRes).

В исследовании приняли участие 55 добровольцев старше 60 лет с нормальным кровяным давлением и избыточным весом, которые вели малоподвижный образ жизни. Испытуемых разделили на две группы: первая дважды в день употребляла напиток с черничным порошком, а вторая — получала плацебо. Содержание черники в напитке было эквивалентно 1,5 стакана свежих ягод. Также на протяжении всего исследования участники выполняли легкие тренировки.

Результаты показали, что у участников из первой группы снизился уровень ЛПНП («плохого» холестерина), а также произошло специфическое изменение уровня частиц ЛПВП и белка ApoA-I. АпоА-I (Аполипопротеин A1) служит основным носителем «хорошего холестерина» — липопротеинов высокой плотности. Он транспортирует холестерин из сосудов в печень и контролирует образование «бляшек».

Также у тех, кто употреблял черничный напиток, увеличилось количество кишечных бактерий Coriobacteriales incertae sedis, участвующих в переработке антоцианов и полифенолов — ключевых антиоксидантов черники. Ученые объяснили, что антоцианы улучшают кровоснабжение мозга и снижают клеточный окислительный стресс. Такой эффект может замедлить возрастное снижение когнитивных способностей, таких как память и внимание.

Исследователи добавили, что черника богата витаминами C и K, марганцем и клетчаткой. Эти пищевые компоненты помогают поддерживать иммунитет, прочность костей и пищеварение — важные аспекты благополучия в пожилом возрасте.

Ранее ученые назвали заболевание, в разы увеличивающее риск развития деменции.

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