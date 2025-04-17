Врач рассказал, кто из детей больше подвержен анемии

Анемия чаще всего возникает у детей, которые находятся в периоде наиболее активного роста. Об этом kp.ru рассказал педиатр Антон Прохоренко.

«В особой группе риска — недоношенные дети и дети с низкой массой тела при рождении, младенцы, получающие коровье молоко до 12 месяцев», — уточнил врач.

Кроме того, с дефицитом железа сталкиваются дети с плохим питанием и вегетарианцы, подростки, в особенности — девочки после начала менструаций. В группе риска находятся те, у кого есть хронические болезни желудочно-кишечного тракта, а также дети, чьи матери страдали от анемии во время беременности.

До этого Антон Прохоренко говорил, что изменения кожи и состояния волос могут сигнализировать о дефиците железа у ребенка. По его словам, при анемии дети могут становиться вялыми и плаксивыми, жаловаться на головные боли, головокружения и шум в ушах. На фоне нарушений в работе желудочно-кишечного тракта у них могут возникать тошнота, рвота, запоры или диарея, а также желание съесть что-то несъедобное, например, мел, глину или землю.

Ранее врач назвал причины возникновения редкой апластической анемии.