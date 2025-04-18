Названы самые безопасные ингредиенты для покраски яиц

Пасхальные яйца — символ праздника и один из главных атрибутов стола. Но важно помнить: мы не только украшаем яйца, мы их потом едим. Поэтому вопрос безопасности красителей — не формальность, а вопрос здоровья, особенно если в семье есть дети, аллергики или люди с чувствительным пищеварением, рассказала «Газете.Ru» Ольга Лушникова, диетолог-терапевт.

«Наиболее безопасный выбор — натуральные красители. Их преимущество в том, что они не содержат искусственных добавок, не вызывают раздражения слизистой желудка и кишечника и минимизируют риск аллергии. К тому же они просты в использовании и дают красивые, естественные оттенки», — объяснила она.

Традиционно пальма первенства проверенных и безопасных ингредиентов для окрашивания — у луковой шелухи. Это универсальный и самый доступный вариант. Цвет яиц, покрашенных с ее использованием, варьируется от золотисто-янтарного до темно-красного, в зависимости от количества шелухи и времени варки. Кстати, чтобы яйца приобрели такие оттенки, их нужно подержать в настое либо поварить в нем.

«Часто применяется и свекла. Она придает нежно-розовый или насыщенно-бордовый оттенок яйцам. Я рекомендую использовать свежевыжатый сок, добавив немного уксуса для закрепления цвета. В этом случае оттенок получится менее ярким, но абсолютно безопасным», — отметила врач.

Сейчас набирает популярность покраска яиц куркумой. Этому активно способствуют соцсети — блогеры активно используют этот способ. Это вполне оправданно, так как куркума — натуральный краситель, придающий ярко-желтый цвет. При этом приправа обладает противовоспалительными свойствами и не вызывает реакций даже у чувствительных людей. Желательно при покраске добавлять уксус в раствор, тогда краска хорошо ложится на скорлупу.

«Если хотите получить фиолетовые и голубые оттенки, то поможет краснокочанная капуста. Если изменить кислотность раствора, например, добавить уксус, цвет может измениться до синего. Оттенки получаются сложные и интересные», — сказала эксперт.

Также безопасны для покраски яиц черный чай и кофе. Они дают теплые бежево-коричневые цвета. Этот способ окрашивания можно назвать деликатным, он больше подходит для тех, кто не любит яркие цвета.

«Есть несколько важных моментов, которые стоит учесть при покраске яиц. Чтобы убрать жир и обеспечить равномерное нанесение краски, их нужно вымыть теплой водой с содой. Варить яйца лучше на среднем огне, не переваривая — это сохранит и вкус, и структуру белка. Желательно избегать ярких синтетических пищевых красителей, особенно неизвестного происхождения. Стоит помнить, что даже допустимые пищевые добавки могут вызывать реакции при накоплении в организме. Если есть сомнения — лучше использовать натуральные и привычные способы», — резюмировала врач.

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