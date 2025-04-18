Мошенники стали притворяться полицейскими, проверяющими подлинность налички

Мошенники стали красть деньги у россиян, притворяясь сотрудниками полиции, которые изымают деньги якобы для проверки подлинности купюр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По данным полиции, преступники убеждают жертв в том, что являются полицейскими, по телефону. После этого потерпевшие собирают наличные деньги и передают их работающему с мошенниками курьеру.

Затем связь с «полицией» пропадает вместе с накоплениями граждан.

До этого председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что мошенники из стран ближнего зарубежья стали пользоваться именем патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обмана россиян.

По его словам, предлоги для манипуляций могут быть самыми разными: от благотворительных сборов до решения о церковной награде. В любой из ситуаций мошенники будут просить передать им деньги.

Ранее сообщалось, что в Москве аферисты обманули менеджера банка, защищавшего клиентов от мошенников.