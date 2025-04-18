В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением наложить мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах с целью унифицировать подходы к оценке. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий предложил наложить мораторий до выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами.

По мнению Чернышова, свободное время в расписании учащихся можно направить на углубленное изучение дисциплин, по которым предусмотрены проверочные работы.

Он также подчеркнул, что сокращение времени выполнения ВПР с 90 до 45 минут без уменьшения объема заданий вызывает тревогу.

До этого первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в российских школах нужно проводить недели правильного питания и размещать в учебных заведениях плакаты на эту тему.

Ранее эксперт назвал пять главных факторов при выборе школы для ребенка.