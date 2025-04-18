В Калининграде в школу вызвали скорую помощь

Школьникам в Калининграде потребовалась срочная медицинская помощь — экипаж был вызван прямо во время урока. Об этом сообщает издание «Клопс», которое ссылается на местные власти.

«Состояние детей одного из пятых классов школы не связано с инфекционным заболеванием и питанием в школьной столовой. Ситуация останется на контроле управления», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Как стало известно, на одном из уроков двое школьников обратились за помощью из-за сильного головокружения и слабости в теле. О подобных симптомах также сообщили еще несколько детей.

Когда прибыл экипаж скорой помощи, двоим подросткам оказали первую помощь — они отказались от госпитализации. Плохое самочувствие у других учеников не подтвердилось.

До этого в Самаре следователи возбудили уголовное дело после заражения детей кишечной инфекцией в детском саду.

Ранее в школе Калининграда сразу шесть учеников потеряли сознание.