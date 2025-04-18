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Правительство Колумбии готово к мирным переговорам с повстанческими группировками страны

Власти Колумбии не продлили режим прекращения огня с тремя группировками
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Depositphotos

Колумбийское правительство решило не продлевать режим прекращения огня с тремя группировками, созданными бойцами расформированной повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК). Об этом сообщает Radio Nacional de Colombia.

В публикации отмечается, что офис уполномоченного по делам мира Колумбии направил уведомление представителям группировок о принятом решении правительства. Договоренность была достигнута в октябре 2023 года и продлевалась несколько раз. Срок действия режима о прекращении огня истек 15 апреля.

В офисе уполномоченного по делам мира подчеркнули, что правительство Колумбии не отказывается от продолжения мирных переговоров, а также не возобновляет действие ордеров на арест делегатов.

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате удара военно-воздушных сил страны были ликвидированы главари одной из структур наркокартеля «Клан залива».

Военная операция с применением авиации прошла в районах Ареналес и Монтефрио. В результате удара ликвидированы девять боевиков, один человек взят в плен, захвачено 13 единиц огнестрельного оружия.

Ранее в Колумбии детонировал начиненный взрывчаткой мотоцикл.

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