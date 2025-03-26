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В Колумбии армия нанесла авиаудар по боевикам наркокартеля

Петро: колумбийская армия нанесла авиаудар по вооруженному отряду наркокартеля
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U.S. Air Force

В результате удара военно-воздушных сил Колумбии были ликвидированы главари одной из структур наркокартеля «Клана залива». Об этом на своей странице в социальной сети X заявил президент страны Густаво Петро.

Глава государства уточнил, что он приказал атаковать вооруженные структуры наркокартеля в Сеговии, департамента Антиокия, на северо-западе республики. В результате атаки были уничтожены главарь структуры, имевший прозвище «Гитлер», и его заместитель.

Военная операция с применением авиации прошла в районах Ареналес и Монтефрио. В результате удара ликвидированы девять боевиков, один человек взят в плен, захвачено 13 единиц огнестрельного оружия.

Президент отметил, что уничтоженные боевики причастны к нападению на армейский спецназ и к похищению одного из региональных лидеров движения Colombia Humana.

Петро поблагодарил армию за успешное проведение операции и подчеркнул, что борьба с организованной преступностью будет продолжаться.

23 марта сообщалось, что в Колумбии был пойман босс итальянской мафии, Эмануэле Грегорини, известный под кличкой Долларино, который два года скрывался от полиции.

Ранее в Колумбии сдетонировал начиненный взрывчаткой мотоцикл.

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