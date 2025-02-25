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В Колумбии детонировал начиненный взрывчаткой мотоцикл, есть пострадавшие

На юго-западе Колумбии 17 человек пострадали при взрыве мотоцикла у полиции
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Juan B Diaz/AP

На юго-западе Колумбии в городе Моралес недалеко от полицейского участка детонировал начиненный взрывчаткой мотоцикл. Об этом сообщает La FM.

По предварительным данным, при сильном взрыве пострадали по меньшей мере 17 человек. Среди них двое полицейских, которые получили серьезные травмы. Их эвакуировали с места происшествия по воздуху.

Как уточняется в материале, поблизости также находились учебные заведения, в которых заканчивались занятия, и офис сельскохозяйственного банка. Родители школьников из-за взрыва растерялись и запаниковали. Взрывная волна повредила окна в некоторых домах и коммерческих учреждениях, которые закрылись из-за опасений дальнейших террористических актов.

7 августа прошлого года Революционные вооруженные силы Колумбии атаковали Моралес и его полицейский участок. Для транспортировки взрывчатки они использовали беспилотники.

Ранее в зоне СВО изъяли партию шоколадок с начинкой из взрывчатки.

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