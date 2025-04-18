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В Госдуме предложили увеличить помощь в рамках ОМС одной из групп россиян

Миронов предложил увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках ОМС
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить тарифы ОМС по замене речевого процессора кохлеарного импланта, предоставляемого инвалидам по слуху в рамках программ высокотехнологичной медпомощи и ОМС. Об этом сообщает РИА Новости.

Соавтором предложения выступил первый зампред думского комитета по бюджету Александр Ремезков.

В обращении подчеркивается, что тариф ОМС должен обеспечивать полноценную медицинскую помощь, включая оплату труда специалистов и сопровождение пациента.

Миронов подчеркнул, что в 2025 году правительство РФ решило снизить на 10% тарифы на процедуру замены речевых процессоров кохлеарных имплантов.

До этого сообщалось, что в Госдуме хотят ужесточить условия получения лицензии для частных клиник и давать им объемы нагрузки по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), чтобы люди в них могли получить бесплатную помощь.

Ранее депутат рассказал о росте возможной суммы налогового вычета за лечение.

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