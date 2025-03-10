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Депутат рассказал о росте возможной суммы налогового вычета за лечение

Леонов: россияне могут вернуть до 19,5 тыс. рублей налогового вычета за лечение
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что в 2025 году россияне смогут получить налоговый вычет до 19 500 рублей за оплату лечения.

По словам Леонова, с 2025 года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей.

«Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысячи рублей в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тысячи рублей», — сказал Леонов.

Он отметил, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. По его словам, это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса добровольного медицинского страхования.

Леонов указал, что при оплате дорогостоящего лечения лимит налогового вычета не ограничен, то есть можно вернуть 13% от всех потраченных средств, независимо от суммы. Он подчеркнул, что это возможно только в случае, если услуги включены в перечень дорогостоящих видов лечения. К таким услугам относятся ортопедическое лечение врожденных и приобретенных дефектов зубов, паллиативная помощь с использованием медицинских изделий на дому, высокотехнологичная медицинская помощь, а также процедуры экстракорпорального оплодотворения.

4 марта депутаты Государственной думы и сенаторы Совета федерации внесли на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового вычета родителями и опекунам за оплату путевок в детские лагеря.

Ранее россияне столкнулись с затруднениями в получении налогового вычета.

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