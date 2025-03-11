В Госдуме призвали добавить социальную нагрузку частным клиникам

В Госдуме хотят ужесточить условия получения лицензии для частных клиник и давать им объемы нагрузки по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), чтобы люди в них могли получить бесплатную помощь. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, депутаты планируют наделить регионы правом регулировать деятельность частных клиник и отказывать им в получении лицензии, если это может оказать влияние на доступность медицинской помощи по ОМС.

«У нас есть частные клиники, которые работают по ОМС, но они оказывают ту помощь, которая максимально им выгодна. Согласно тарифу ОМС. А по тем тарифам, которые им невыгодно обсуживать, они не оказывают. А государственная должна. То есть получается, что государственная клиника весь комплекс необходимой медицинской помощи должна оказывать, а частная может выбирать, какой ей выгодно», — подчеркнул Леонов.

Так, например, если в новом микрорайоне открылась частная клиника и отсутствует поликлиника, она должна работать с социальной нагрузкой, уверен депутат. То есть в ней должны быть терапевты и участковые, которые обслуживают население по ОМС.

6 марта сообщалось, что Комитет по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы планирует обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой изменить порядок лицензирования частных клиник и ввести для них запрет на проведение абортов.

Ранее депутат рассказал о росте возможной суммы налогового вычета за лечение.