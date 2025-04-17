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В России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

РИА Новости: в России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире
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Depositphotos

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в РФ препарата от рака, не имеющего аналогов в мире, говорится в материалах дела. Об этом сообщает РИА Новости.

В постановлении суда отмечается, что препарат «Афотид» уже применяется для лечения онкозаболеваний. Также была доказана безопасность средства, говорится в публикации. Суд подчеркнул, что клинические исследования разрешено проводить в семи клинических центрах.

В иске ведомства к подмосковному ООО «Лина М» (Королев) министерство требовало расторгнуть государственный контракт от 2014 года стоимостью 150 млн рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.

До этого доктор медицинских наук, профессор-онколог-гематолог Александр Серяков заявил, что вакцины от рака, которые сейчас разрабатываются в России, будут направлены на индивидуальный подход к пациенту.

Ранее вирусолог объяснил, каких пациентов будут прививать новой вакциной от рака.

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