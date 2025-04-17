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Житель Татарстана лишился автомобиля, акций и 29 млн рублей, поверив мошенникам

В Татарстане мужчина отдал аферистам 29 млн рублей
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SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Житель Татарстана стал жертвой мошенников и отдал им 29 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала аферисты связались с 54-летним мужчиной от лица начальника и рассказали, что его якобы подозревают в финансировании террористов на территории Украины.

«Далее переписка прекратилась и начали поступать звонки – звонили аудиторы, казначеи и сотрудники прокуратуры», – сообщается в публикации.

Сначала россиянина попросили посчитать наличные деньги дома и передать их для проверки, затем убедили отправить все сбережения на «безопасный счет».

Затем, под давлением злоумышленников, он взял кредит в размере четырех миллионов рублей, позже продал свою машину за два миллиона и перевел все средства мошенникам.

В какой-то момент пострадавший продал акции компании и отдал мошенникам 19,9 миллиона. Затем последовали еще несколько переводов.

«О том, что его обманули, понял только после того, как встретился с руководителем, от имени которого писали мошенники», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве школьник облил бензином и поджег дверь по заданию мошенников.

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