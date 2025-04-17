Житель Татарстана лишился автомобиля, акций и 29 млн рублей, поверив мошенникам

Житель Татарстана стал жертвой мошенников и отдал им 29 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Сначала аферисты связались с 54-летним мужчиной от лица начальника и рассказали, что его якобы подозревают в финансировании террористов на территории Украины.
«Далее переписка прекратилась и начали поступать звонки – звонили аудиторы, казначеи и сотрудники прокуратуры», – сообщается в публикации.
Сначала россиянина попросили посчитать наличные деньги дома и передать их для проверки, затем убедили отправить все сбережения на «безопасный счет».
Затем, под давлением злоумышленников, он взял кредит в размере четырех миллионов рублей, позже продал свою машину за два миллиона и перевел все средства мошенникам.
В какой-то момент пострадавший продал акции компании и отдал мошенникам 19,9 миллиона. Затем последовали еще несколько переводов.
«О том, что его обманули, понял только после того, как встретился с руководителем, от имени которого писали мошенники», – сообщается в публикации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве школьник облил бензином и поджег дверь по заданию мошенников.