В Польше обвинили власти в сокрытии данных о взрыве в аэропорту

Власти Польши больше недели скрывают информацию о взрыве, который случился в аэропорту имени Шопена в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RadioZet со ссылкой на источники.

«Инцидент произошел 6 апреля этого года. Во время опорожнения одного из мусорных контейнеров в первом терминале аэропорта имени Шопена внутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем появился огненный шар», — говорится в материале.

Водителю грузовика удалось избежать ранений, так как он не находился внутри машины, а стоял неподалеку. Позднее компания, в которой работал мужчина, сообщила руководству аэропорта, что взрыв произошел, потому что в контейнере находились не бытовые отходы, а легковоспламеняющиеся материалы.

Что это были за материалы — по-прежнему неизвестно.

В конце марта на северо-западе Польши упал неизвестный дымящийся объект. Полиция установила оцепление вокруг места падения объекта и выясняла происхождение объекта, а так же то, как он попал на частную территорию.

Ранее сообщалось, что рядом с российским консульством в Марселе произошел взрыв.