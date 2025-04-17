Воспитательница изнасиловала четырехлетнюю падчерицу

В ЮАР под суд пойдет местная жительница, которая надругалась над четырехлетней дочерью возлюбленного. Об этом сообщает Sowetan LIVE.

Инцидент произошел в Йоханнесбурге в 2023 году, но судебные разбирательства начались только сейчас. По данным издания, 25-летняя воспитательница дошкольного учреждения по имени Эмбер Ли Хьюз жила с партнером Нады-Джейн Чаллиты.

Как рассказал представитель прокуратуры, женщина нередко ссорилась с ребенком и угрожала причинить вред. В какой-то момент мужчина оставил возлюбленную с ребенком и ушел по делам. Хьюз по не указанной причине изнасиловала девочку неизвестным предметом.

Потом вместе с ребенком обвиняемая пошла в ванную. Позже пострадавшую нашли плавающей в ванне, но спасти не смогли.

Воспитательнице уже предъявили обвинения, но по некоторым пунктам она вину не признала. На данный момент судебные разбирательства продолжаются.

Ранее в Москве арестовали мужчину, изнасиловавшего свою дочь.