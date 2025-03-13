В Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась неизвестным веществом на прогулке

В Красном Селе полуторагодовалая девочка попала в больницу в тяжелом состоянии, съев неизвестное вещество на прогулке. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Ребенок гулял вместе с матерью на детской площадке во дворе дома, женщина заметила, что дочь положила что-то в рот, в руках у ребенка остался кусочек фольги. Вернувшись домой, родители заметили, что ребенок стал вялым и сонливым.

Семья обратилась за медицинской помощью. Пострадавшая доставлена в Филатовскую больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировано отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге полуторагодовалый ребенок съел на улице наркотик и попал в реанимацию. Через некоторое время мать обнаружила дочь без сознания, женщина вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, девочка находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, у нее диагностировано отравление химическим веществом. По предварительной информации, она могла проглотить метадон.

Ранее в Нижнем Новгороде завели дело после отравления полуторагодовалой девочки наркотиками.