В Нарве выросли очереди на границе с Россией из-за Пасхи

В Нарве растут очереди из желающих попасть в Россию на Пасху

На эстонско-российской границе в городе Нарва образовались длинные очереди из-за увеличения потока людей в период пасхальных праздников и школьных каникул. Перевозчики рекомендуют пассажирам учитывать дополнительные временные затраты при пересечении пограничного перехода. Об этом сообщает РБК Петербург.

«Поток из Эстонии в РФ вырос из-за длинных выходных и каникул в странах Балтии и Скандинавии», — пояснила гендиректор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева.

По ее словам, время ожидания на границе «больше обычного».

«На следующей неделе (с 21 по 27 апреля) ожидается обратная ситуация, когда многие будут возвращаться из России», — добавила Арефьева.

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