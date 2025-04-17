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В Нарве выросли очереди на границе с Россией из-за Пасхи

В Нарве растут очереди из желающих попасть в Россию на Пасху
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Ints Kalnins/Reuters

На эстонско-российской границе в городе Нарва образовались длинные очереди из-за увеличения потока людей в период пасхальных праздников и школьных каникул. Перевозчики рекомендуют пассажирам учитывать дополнительные временные затраты при пересечении пограничного перехода. Об этом сообщает РБК Петербург.

«Поток из Эстонии в РФ вырос из-за длинных выходных и каникул в странах Балтии и Скандинавии», — пояснила гендиректор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева.

По ее словам, время ожидания на границе «больше обычного».

«На следующей неделе (с 21 по 27 апреля) ожидается обратная ситуация, когда многие будут возвращаться из России», — добавила Арефьева.

Пасха — главный праздник христианского мира, символ обновления души. Как правильно поздравить верующих в этот день, а также почему приветствие «Христос воскресе!» считается традиционным элементом события — в материале «Газеты.Ru».

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