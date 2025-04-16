Автор фразы про «раздвигание ног» заявил, что женщинам нужно целомудрие

Демограф Ткаченко заявил, что чем меньше секса у женщин, тем меньше абортов

Директор «Института демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко заявил «Газете.Ru», что число абортов сократится, если женщины сократят «ненужные контакты». До этого его раскритиковали за фразу «не раздвигать ноги перед кем попало».

«То, что количество абортов сократится, если женщины будут более ответственно подходить к случайным половым связям — неоспоримый очевидный тезис. Я не могу придумать логическую конструкцию, в которой этот тезис требует защиты. Аборт возможен только при беременности, беременность в норме и повсеместно наступает после сексуального контакта с мужчиной. Сокращая ненужные контакты, сокращается число ненужных беременностей и, следовательно, абортов. Необходимость доказывать этот тезис также является диагнозом для общества, которое этого не понимает. Конечно, мужчина несет ответственность [за последствия секса с женщиной], что не снимает ответственность с женщины и общества», – сказал он.

Ткаченко отметил, что не видит смысла обсуждать критику его слов о «раздвигании ног». Он считает, что критикующие его люди «не дружат с логикой, историей и естеством».

«Обсуждать критику не вижу смысла, хотя сама по себе такая критика является диагнозом для общества. Тысячелетия абсолютно во всех культурах во всех уголках земли прекрасно знали, что необходимо целомудрие для женщин и что аборты делать нельзя. Вы вряд ли сможете без особого исследования назвать мне период и страну в истории человечества до XX века, где это не было бы общепризнанным табу, скрепой, законом — как хотите, так и называйте. Люди, которым не нравится этот тезис, — они просто не дружат с логикой, историей и естеством. Я не девиантолог и не психотерапевт, чтобы обсуждать таких персонажей», – заключил он.

До этого Ткаченко заявил в эфире радио «Говорит Москва», что во избежание абортов женщинам не следует «раздвигать ноги» до вступления в брак.

«Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», – сказал он.

Он считает, что если бы женщины воздерживались от близости до свадьбы, абортов бы не было. За это заявление демографа раскритиковали в соцсетях, в том числе на его собственной странице. В ответе на один из комментариев он задался вопросом о «пещерных недоумках, кто считает плод частью тела женщины».

На личной странице Ткаченко указано, что он руководит двумя организациями — это «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» и «Агентство позитивного развития общества и социальных институтов». Демограф закончил вуз по специальности «Электротехника и информационные системы». В статусе также указано, что он женат.

Ранее в одной из программ на ТВ начали цензурировать слово «аборт.