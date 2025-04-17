Женщина заразилась герпесом, потому что слишком близко держала микрофон у рта в караоке

Китаянка заразилась вирусом герпеса, потому что слишком близко держала микрофон ко рту в караоке, пишет World of Buzz.

Жительница китайской провинции Чжэцзян рассказала, что в 2017 году после посещения караоке-бара у нее появились характерные высыпания вокруг губ. Изначально она не придала значения появившимся волдырям, приняв их за временное раздражение. Однако когда симптомы стали повторяться, медицинское обследование подтвердило наличие вируса простого герпеса первого типа. Инфекция проникла в организм через микрофон, который она слишком близко подносила ко рту во время пения, сообщили ей врачи.

Несмотря на лечение противовирусными препаратами, полностью избавиться от инфекции не удалось — со временем высыпания стали появляться не только на губах, но и на носу, а в 2025 году и на щеках.

Медики напоминают, что, хотя герпес не представляет прямой угрозы для жизни, он вызывает значительный дискомфорт и может привести к осложнениям. Для профилактики заражения специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности в общественных местах: избегать использования общих предметов, контактирующих со слизистыми оболочками, и тщательно обрабатывать антисептиками поверхности микрофонов и другого общего оборудования.

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