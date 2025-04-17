Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В минздраве Ульяновской области прошли обыски

СК провел обыски в минздраве Ульяновской области по делу о халатности
close
Максим Блинов/РИА Новости

В здании минздрава Ульяновской области прошли обыски в связи с уголовным делом, возбужденным по статье «Халатность». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ Следственного комитета РФ.

«Обыски проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было открыто в марте 2025 года. Следствие считает, что с ноября 2024-го по февраль 2025 года чиновники министерства не позаботились о закупках 11 медицинских препаратов. В результате не были сформированы запасы лекарств для людей, страдающих от болезней сердца.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки в офисах трех фармкомпаний — «Протек», «Фармстандарт» и «Примафарм». По мнению ведомства, они могли заключить картельный сговор при закупке лекарств для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии возбудили 13 дел из-за махинаций с покупкой лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами