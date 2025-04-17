В минздраве Ульяновской области прошли обыски

СК провел обыски в минздраве Ульяновской области по делу о халатности

В здании минздрава Ульяновской области прошли обыски в связи с уголовным делом, возбужденным по статье «Халатность». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ Следственного комитета РФ.

«Обыски проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было открыто в марте 2025 года. Следствие считает, что с ноября 2024-го по февраль 2025 года чиновники министерства не позаботились о закупках 11 медицинских препаратов. В результате не были сформированы запасы лекарств для людей, страдающих от болезней сердца.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки в офисах трех фармкомпаний — «Протек», «Фармстандарт» и «Примафарм». По мнению ведомства, они могли заключить картельный сговор при закупке лекарств для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии возбудили 13 дел из-за махинаций с покупкой лекарств.