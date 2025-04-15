ФАС заподозрила три фармкомпании в сговоре при закупке лекарств

ФАС проверяет «Протек», «Фармстандарт», «Примафарм» на сговор в закупке лекарств

Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки в офисах трех фармкомпаний — «Протек», «Фармстандарт» и «Примафарм». Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

Проверки проводятся в московских и подмосковных офисах компаний. По мнению ведомства, они могли заключить картельный сговор при закупке лекарств для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава.

Группа компаний «Протек» — один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в России. Компания предоставляет полный спектр услуг в области логистики, дистрибуции, а также сервисов для аптек и поставщиков.

«Примафарм» — российская компания, специализирующаяся на дистрибуции лекарственных средств и медицинских изделий от отечественных и зарубежных производителей. Компания обеспечивает лечебные учреждения России лекарствами для лечения социально значимых заболеваний.

АО «Фармстандарт» — одна из крупнейших фармацевтических компаний России, производящая широкий ассортимент лекарственных средств, соответствующих международным стандартам.

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