Россиянка с инвалидностью девять лет заползает в квартиру из-за отсутствия пандуса

Жительница Соликамска с инвалидностью Наталья Брагина девять лет заползает по ступеням в квартиру из-за отсутствия в подъезде пандуса. Прокуратура обратилась в суд с требованием к местным властям исправить ситуацию, но проблему так и не решили. Об этом Брагина рассказала в беседе с «Рифей».

По словам женщины, в августе 2024 года суд удовлетворил исковые требования прокуратуры об установке в подъезде пандуса или подъемника. Чиновники попытались оспорить решение, но суд встал на сторону женщины с ограниченными возможностями. Спустя полгода, как утверждает Брагина, с ней связались из администрации и якобы пояснили, что средств на техническое заключение о возможности установки пандуса и на само оборудование нет. Также ей предложили приобрести и установить подъемник за свой счет.

Ранее в Сургуте боец СВО поделился, что из-за отсутствия пандуса вынужден заползать в подъезд.