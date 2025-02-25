В Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете

Mash: в Красноярском крае студентка родила в туалете общежития

В Красноярском крае студентка стала фигуранткой дела после родов в туалете. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел в общежитии канского колледжа. По данным Telegram-канала, студентка второго курса рожала в туалете около четырех часов.

Спустя некоторое время другие девушки обратили внимание на кровь в кабинке, в мусорном ведре, в пакете, обнаружили новорожденного. Студентки вызвали полицию.

«Следователи возбудили уголовное дело, выясняют, был ли ребенок жив на момент рождения», – сообщается в публикации.

Известно, что к этому моменту молодая мать находилась на седьмом или восьмом месяце беременности, но скрывала это от родителей.

До этого в Париже 18-летняя туристка родила в номере отеля, куда со знакомыми приехала из США. Спустя несколько минут девушка выбросила младенца из окна второго этажа, в результате спасти пострадавшего не смогли. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мать из ЛНР оставила младенца в коляске на холоде, чтобы он не мешал ей пить.