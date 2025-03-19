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Девушка-подросток тайно родила и оставила младенца в поле

В Германии девушка-подросток тайно родила и оставила ребенка в поле
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Pixabay

В Германии полиция несколько недель разыскивала мать новорожденной девочки: та тайно родила и выбросила ребенка на поле в общине Штайнен. Об этом сообщает Bild.

20 февраля житель города Леррах обнаружил бездыханного младенца, когда прогуливался по полю на окраине района, и сразу связался с полицией. Правоохранители приступили к поиску предполагаемой родительницы. По информации издания, под подозрение попали женщины, которые резко сбросили вес, внезапно изменили стиль в одежде или стали избегать социальных контактов, занятий спортом. Месяц активных поисков не привел к ощутимым результатам.

15 марта в полицию в сопровождении родителей пришла девушка-подросток, которая заявила, что является матерью найденной девочки. ДНК-тест подтвердил правдивость слов девушки. Ее возраст не уточняется.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае студентка родила в туалете общежития и выбросила ребенка в мусорное ведро.

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