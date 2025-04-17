«Безумные боли в животе»: жительница Татарстана – об отравлении роллами

Жительница Альметьевска в Татарстане Руниза рассказала «Газете.Ru», что вместе с ребенком отравилась роллами из заведения «Rollar» — у ее дочери была температура под 40 и сильные боли в животе. По словам женщины, она несколько раз вызывала скорую, а в конце концов их обеих госпитализировали.

«11 апреля заказали роллы. Я ела не так много, но и ребенок не доел. В субботу утром решили позавтракать, ребенок попросил доесть утром перед школой. Придя со школы, ребенок сказал, что устала, немного поспит. Я собиралась на работу во вторую смену, она начала плакать, что ей плохо. Измерила температуру – 40, подумала, что простыла, может, вирус. Попросила бывшего мужа приехать побыть с ней. Я пришла около семи утра домой, ей также было плохо — температура. Она уже начала сильно плакать из-за боли в животе. Я снова вызвала скорую (и в субботу вызывала). Скорая сказала, что горло красное, нужно купить парацетамол, сделали укол и уехали. Когда разболелся живот на следующий день сильно, вызвала снова. Нас увезли», — сказала она.

Женщина отметила, что и ранее заказывала роллы в этом заведении, и в этот раз они тоже не были странными на вкус. На следующий день после отравления суши-бар закрылся якобы на ремонт.

«На меня особо не действовало. Спустя дня три началось у меня. [У ребенка] это температура, зеленый жидкий стул, рвота. На данный момент ребенок дома, сегодня только забрала. У меня безумные боли живота и жидкий стул. Лечусь дома, так как работать нужно. На вкус странными не были. Мы там заказывали всегда. Странным показалось, когда они на следующий день закрылись на ремонт, и тогда все у нас случилось — пазл совпал», — добавила она.

17 апреля Telegram-канал «Shot проверка» сообщил, что в Альметьевске произошло массовое отравление роллами из суши-бара «Rollar». У десяти заболевших выявили сальмонеллу, остальные ждут результаты анализов.

По данным канала, в суши-баре обнаружили санитарные нарушения: продукция не имела документов, подтверждавших ее качество и безопасность, нарушался режим хранения ингредиентов и уборки помещений, у персонала отсутствовали медкнижки. Из заведения изъяли 55 килограммов продукции и закрыли до выяснения обстоятельств.

Ранее на юге Москвы приостановили работу хостела после отравления 70 постояльцев.