В Башкирии найден пермяк, сбежавший из рабства

В Янауле обнаружили пермяка, который числился пропавшим с ноября прошлого года. Мужчина находился в рабстве и сбежал. Об этом сообщил в соцсетях поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Дмитрий рассказывает, что нашел в Уфе работу, где трудился за еду и терпел побои. В итоге он не выдержал грубого обращения, сбежал и решил пешком вернуться в Пермь», – говорится в сообщении.

Дмитрий Булатов пропал в сентябре 2024 года, когда родственники потеряли с ним связь. Семья обратилась за помощью к отряду «ЛизаАлерт». Тогда было известно, что у пропавшего с собой была банковская карта, а также то, что он болен, но физически активен, а значит, мог уйти далеко.

В ходе поисков удалось отследить покупки по банковской карте в Челябинске, поэтому к поиску привлекли местный отряд. Позже в ноябре его видели в Уфе. Там поиски Дмитрия продолжались до апреля.

Мужчина привлек внимание жителей села Шудек в 6 км от города Янаул. Люди стали звонить в местный ПНД, интересуясь, не пропал ли у них пациент. В интернете они обнаружили ориентировку с телефоном челябинского инфорга.

На время пока родственники Дмитрия ехали из Перми, мужчину поместили в центральную больницу, где за ним ухаживали врачи.

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