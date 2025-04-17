В СК заинтересовались историей с петербургским учителем, разбившем телефон об ученика

В СК начал проверку после сообщения об учителе, ударившем ученика в Петербурге

В Петербурге следователи организовали проверку после сообщения об учителе, который разбил телефон об голову ученика. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следственный отдел по Пушкинскому району организовал доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел 16 апреля, родители привезли в травмпункт 13-летнего сына с травмой головы. Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы. После оказания помощи несовершеннолетний был отпущен на амбулаторное лечение. По словам школьника, травмы ему нанес преподаватель математики, мужчина во время урока разбил о голову подростка мобильный телефон.

Ранее против учительницы из Самары, которая дала пощечину ученику, возбудили уголовное дело.