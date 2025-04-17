Россиянин пожаловался на шишку, а это оказался редкий случай метастаза без опухоли

На Урале у мужчины нашли редкий случай метастаза без первичной опухоли

В Екатеринбурге врачи поделились редким случаем из клинической практики, когда у пациента нашли метастаз без первичной опухоли. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

63-летний пациент обратился в городскую клиническую больницу №3 с жалобами на «шарик» под мышкой. Во время диагностики медики установили, что шариком оказался увеличенный лимфоузел с измененной структурой. Последующая биопсия показала, что лимфоузел оказался метастатическим. Как пояснили медики, это означало, что где-то в организме пациента развивалась злокачественная опухоль, метастазы от которой распространились в лимфатическую систему.

Однако первичный очаг раковых клеток найти так и не удалось, хотя мужчине сделали комплексное обследование.

«В медицинской практике случаи, когда диагностируются метастазы без выявленной первичной опухоли, крайне редки, они составляют лишь небольшой процент от всех онкологических заболеваний», — отметили в минздраве.

После диагностики пациента направили на удаление пораженного лимфоузла. Гистология показала, что удаленный узел был метастазом меланомы. Послеоперационное обследование также не выявило признаков первичной опухоли. На протяжении полугода после хирургического вмешательства пациент получал иммунотерапию. Сейчас мужчина регулярно проходит осмотр у врача, чтобы исключить развитие онкозаболевания.

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