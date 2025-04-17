Россиянка дважды победила рак без лучевой и химиотерапии

В Республике Бурятия местная жительница дважды победила онкологию без применения химиотерапии благодаря выявлению заболевания на ранней стадии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как рассказала пациентка, впервые опасную болезнь у нее обнаружили в 2023 году. Она пришла в поликлинику за флюорографией, и медики уговорили ее пройти диспансеризацию. Через несколько дней с ней связались из учреждения и попросили подойти на разговор, во время которого женщина узнала о наличии раковых клеток в шейке матки. После этого она прошла лечение в республиканском онкодиспансере. На следующий год во время планового обследования у нее обнаружили рак почки на ранней стадии. В обоих случаях благодаря выявлению заболеваний на начальной стадии ей удалось избежать химиолучевой терапии.

«Если заболевание выявляется на первой стадии, шансы на выздоровление достигают 98%», — напомнили в региональном Минздраве и призвали жителей заботиться о здоровье, регулярно посещая врачей.

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